Донецк, 11 декабря, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Украинские формирования нанесли удар по окраинам Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) с использованием дальнобойного высокоточного оружия. Об этом вечером 10 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

AP/TASS

«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что жертв среди мирных жителей в результате удара противника удалось избежать, и добавил, что украинские военные совершили шесть атак с применением высокоточного дальнобойного оружия, ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударного дрона.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ракетной атаке украинской армии по Таганрогу. Он уточнил, что в результате этого был повреждён промышленный объект и сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, никто из людей не получил ранений.

Позднее в этот же день мэр Таганрога Светлана Камбулова написала, что в результате украинской ракетной атаки по Таганрогу без теплоснабжения остались 27 многоквартирных домов. Она уточнила, что город функционирует в обычном режиме, призвав жителей Таганрога не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.