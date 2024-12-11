Пушилин: ВСУ нанесли удар по Енакиево в ДНР дальнобойным оружием
Донецк, 11 декабря, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Украинские формирования нанесли удар по окраинам Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) с использованием дальнобойного высокоточного оружия. Об этом вечером 10 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что жертв среди мирных жителей в результате удара противника удалось избежать, и добавил, что украинские военные совершили шесть атак с применением высокоточного дальнобойного оружия, ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударного дрона.
Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ракетной атаке украинской армии по Таганрогу. Он уточнил, что в результате этого был повреждён промышленный объект и сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, никто из людей не получил ранений.
Позднее в этот же день мэр Таганрога Светлана Камбулова написала, что в результате украинской ракетной атаки по Таганрогу без теплоснабжения остались 27 многоквартирных домов. Она уточнила, что город функционирует в обычном режиме, призвав жителей Таганрога не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.