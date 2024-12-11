Таганрог, Ростовская область, 11 декабря, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Котельная в Таганроге получила повреждения в результате ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город, в результате чего без тепла остались 27 многоквартирных домов. Об этом утром 11 декабря сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова.

РИА Новости

«Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12:00 восстановить повреждённую котельную», — написала глава города в Telegram-канале.

Камбулова призвала горожан не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Она отметила, что город функционирует в обычном режиме.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 декабря в Таганроге при ракетной атаке со стороны ВСУ повреждения получил промышленный объект, сгорели 14 автомобилей. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, никто из людей не пострадал. Объём полученных повреждений предстоит уточнить.

Перед этим губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Брянске в результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание производственного объекта. Он отметил, что подразделениям МЧС России удалось ликвидировать возгорание. Пострадал ли кто-то в результате атаки, Богомаз не уточнил. Всего, по данным Минобороны, средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над регионом в ночь на 11 декабря. По информации Богомаза, пострадавших в результате атак нет. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.