Таганрог, Ростовская область, 11 декабря, 2024, 05:53 — ИА Регнум. В Таганроге при ракетной атаке со стороны ВСУ повреждения получил промышленный объект, сгорели 14 автомобилей. Об этом утром 11 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объём полученных повреждений уточняется, добавил врио главы региона.

Как передавало ИА Регнум, перед этим губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Брянске в результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание производственного объекта. Он отметил, что подразделениям МЧС России удалось ликвидировать возгорание. О том, пострадал ли кто-то в результате атаки, Богомаз не уточнил.

Перед этим Богомаз сообщил, что над регионом средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников. По его данным, пострадавших в результате атак нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы.