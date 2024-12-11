Киев, 11 декабря, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Депутат Рады Артём Дмитрук предложил России, США и Белоруссии самостоятельно решить дальнейшую судьбу Украины. Соответствующее заявление Дмитрук сделал 10 декабря в интервью агентству БелТА.

РИА Новости

«Мы слабые, да, мы признаёмся. Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность, <…> суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, <…> выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — обратился Дмитрук к гражданам сразу трёх стран.

Под убийцей политик подразумевает главу киевского режима Владимира Зеленского, чей срок полномочий как главы государства закончился 20 мая.

По мнению депутата, России, США и Белоруссии нужно определить временное правительство, которое назначит проведение выборов, которые должны проходить под совместным контролем комиссий этих трёх стран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, западные СМИ высмеивают главу киевского режима Зеленского, что означает начало деконструкции его имиджа.

Зеленский 16 ноября заявил, что Украину не заставят пойти на уступки России. Американский бизнесмен Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп к тому времени уже выдвинул кандидатом на пост главы министерства государственной эффективности, высмеял эти слова, отметив «потрясающее чувство юмора» у украинского политика.

Трамп после встречи с Зеленским в Париже, которая прошла 7 декабря, сообщил, что тот хочет заключить мир с Россией. При этом сам Зеленский перед этим заявил, что отверг предложение избранного американского лидера о немедленном прекращении конфликта.

Президент РФ Владимир Путин в мае указал, что, согласно конституции Украины, Зеленский утратил легитимность, так как вышел срок его властных полномочий. Украинское законодательство не предусматривает продление президентского срока ни при каких случаях, подчеркнул российский лидер.