Вашингтон, 9 декабря, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Избранный президент России Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы хочет заключить мир с Россией.

Global Look Press

«Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Он считает, что пора… Мы не стали вдаваться в подробности», — процитировало американского политика 8 декабря издание The New York Post.

Он также добавил, что на трёхсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским обсудил с украинским политиком варианты урегулирования «кровопролитного конфликта» на Украине. Трамп подчеркнул, что уже начал работать над концепцией завершения нелепого противостояния.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в итоге отверг призыв Трампа к немедленному прекращению конфликта с Россией. По утверждению украинского политика, после прекращения огня без гарантий конфликт может снова вспыхнуть в любой момент.

9 декабря глава киевского режима вновь выступил с утверждением, что закончить украинский конфликт возможно лишь принуждением России к миру «только силой». Украина якобы будет сильнее любой дипломатии в случае, если получит «сильную армию, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp», добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее напомнил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договорённостей и с учетом реалий, складывающихся на земле.