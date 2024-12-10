Киев, 10 декабря, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Западные СМИ высмеивают главу киевского режима Владимира Зеленского, что означает начало деконструкции его имиджа. Об этом 10 декабря заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нет ничего страшнее для любой власти, чем быть смешной… Для этого, на первом этапе, зарубежная пресса начинает обсуждать костюм Зеленского, а это ведь именно то, что отличает зрителя от артиста на сцене», — написал политик в Telegram-канале.

По прогнозу Дубинского, после этого на Западе начнут высмеивать поведение и поступки Зеленского, а также его окружение. Депутат напомнил, что американский бизнесмен Илон Маск уже шутит над главой киевского режима, а избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности украинского политика к перемирию, хотя он это публично отрицает.

«Сначала его сделают смешным, потом — недалёким, затем коррумпированным и недоговороспособным, то есть африканским диктатором в центре Европы», — считает Дубинский.

Он уверен, что после этого прекратятся иностранные визиты в Киев, так как никто не захочет встречаться с «посмешищем».

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 ноября заявил, что Украину не заставят пойти на уступки России. Маск, которого Трамп к тому времени уже выдвинул кандидатом на пост главы министерства государственной эффективности, высмеял эти слова, отметив «потрясающее чувство юмора» у украинского политика.

Трамп после встречи с Зеленским в Париже, которая прошла 7 декабря, сообщил, что тот хочет заключить мир с Россией. При этом сам Зеленский перед этим заявил, что отверг предложение избранного американского лидера о немедленном прекращении конфликта.

Президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что, согласно конституции Украины, Зеленский утратил легитимность, так как вышел срок его властных полномочий. Украинское законодательство не предусматривает продление президентского срока ни при каких случаях, подчеркнул российский лидер.