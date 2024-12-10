Москва, 10 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря провел встречу в Кремле с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кадр из видео Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Индии Раджнатх Сингх

«Раджнатх Сингх находится в России с рабочим визитом. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов», — сообщили в Telegram-канале пресс-службы.

Министр обороны Индии прибыл в Россию 8 декабря.

Как передавало ИА Регнум, Сингх 9 декабря посетил Калининград. Он участвовал в церемонии передачи Индии ракетного фрегата Tushil проекта 11 356, построенного на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Корабль стал седьмым фрегатом этого проекта в индийских военно-морских силах. Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев отметил, что весной 2025 года планируется передать ещё один аналогичный корабль.

Российский лидер 22 октября встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Путин подчеркнул, что отношения между странами динамично развиваются и носят характер привилегированного стратегического партнёрства.