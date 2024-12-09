Калининград, 9 декабря, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК)) передал Военно-морским силам Индии ракетный фрегат Tushil проекта 11 356. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ОСК.

Виталий Невар/РИА Новости

«Торжественная церемония передачи корабля прошла 9 декабря 2024 года в Калининграде в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Акт приёма-передачи подписали представитель АО «Рособоронэкспорт» и командир корабля», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев назвал поднятие флага Индии на корабле очередным важным этапом российско-индийского сотрудничества в военно-технической сфере, полностью соответствующего принципам программы Make in India.

«На построенном в России фрегате установлено 20 корабельных систем индийского производства, он оснащён сверхзвуковым ракетным комплексом BrahMos. Кроме этого, сегодня только по военно-морской тематике Рособоронэкспорт и Индия реализуют около 10 совместных проектов и обсуждают несколько новых», — сказал он.

Отмечается, что Tushil — это седьмой фрегат проекта 11 356 в ВМС Индии, что свидетельствует о показанной этими кораблями высокой эффективности и большом доверии индийского флота к оборонно-промышленному комплексу России. Сейчас первые шесть кораблей этого проекта интенсивно и успешно занимаются выполнением поставленных задач в различных регионах Мирового океана, получив заслуженно высокую оценку моряков и командования ВМС Индии.

В ходе церемонии передачи главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев рассказал, что испытывает гордость от того, что ещё один созданный отечественными судостроителями корабль входит в состав ВМС Индии.

«Это уже седьмой фрегат в серии, и весной следующего года мы планируем передать индийским коллегам еще один корабль данного проекта — фрегат Tamal», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля фрегат INS Tabar («Боевой топор») ВМС Индии принял участие в Главном военном-морском параде в честь празднования Дня ВМФ России. До этого корабль участвовал в праздновании в честь 325-летия российского флота, которое прошло в июле 2021 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Оснащённый системами вооружения класса «земля — воздух» и созданный с использованием стелс-технологий фрегат был создан в 2004 году на Балтийском заводе. Его ввели в эксплуатацию в апреле того же года в Калининграде.