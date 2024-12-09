Москва, 9 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Одинцовский суд Московской области отказал Генеральной прокуратуре в возвращении государству земли в элитном посёлке «Сады Майендорф» в Барвихе, которая ранее принадлежала санаторию «Барвиха». Об этом в понедельник, 9 декабря, говорится в решении суда.

Мария Девахина/РИА Новости

«Суд постановил в исковых требованиях Генпрокуратуры отказать в полном объеме», — провозгласила судья.

Ранее в процессе стороны неоднократно заявляли, что срок исковой давности по делу истёк.

Генпрокуратура требовала вернуть государству около 100 га земли в Барвихе, которая была приватизирована в начале 2000-х годов. Из материалов дела следует, что территория была продана в 2001 году по заниженной стоимости, а покупатель, который был обязан в обмен на земли отреставрировать замок баронессы Майендорф, этого не сделал. Земля была позднее разделена на участки и продана частным лицам и организациям.

Ответчиками по иску являются бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев, девелопер Михаил Хубутия. В качестве третьих лиц к делу привлечены Управление делами президента РФ и ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха».

Также среди третьих лиц были и те, кто ранее являлся владельцем или совладельцем спорных участков, но впоследствии продал их.

Это уже не первый судебный процесс, касающийся земель в Московской области. Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2020 года более 2 тыс. земельных участков были изъяты у бывших глав Серпуховского и Клинского районов Московской области Александра Шестуна и Александра Постриганя. Изъятое имущество обратили в пользу государства.

В сентябре 2022 года появилась информация о том, что администрация городского округа Химки потребовала через суд расторгнуть договор аренды земельного участка с ППК «Фонд развития территорий» и вернуть земли в том виде, в котором они были переданы. Участок предназначался под объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.