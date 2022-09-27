Химки, Московская область, 27 сентября, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области 3 октября 2022 года планирует начать рассмотрение спора администрации городского округа Химки и ППК «Фонд развития территорий». Истец требует расторгнуть договор аренды земельного участка и вернуть его в том виде, в котором он был передан. Участок предназначен под объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Власти округа требуют расторжения договора аренды земельного участка от 17.11.2016 года №ЮА-102 и обязания вернуть земельный участок № 50:10:0 000 000:16 606 в соответствии со статьей 622 ГК РФ в том состоянии, в котором арендатор его получил.

На публичной кадастровой карте, участок, упомянутый в иске, имеет площадь 27 344 кв. м. Он расположен в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне. Разрешенное использование надела — для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Третьим лицом в споре участвует министерство имущественных отношений Московской области.

Напомним, исковое заявление слушается с мая 2022 года. ППК «Фонд развития территорий» был создан посредством реорганизации фонда по защите прав дольщиков.