Красногорск, 17 сентября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Более 2 тыс. земельных участков изъяли у бывших глав Серпуховского и Клинского районов Московской области. Об этом 17 сентября сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Борис Щербаков. Июнь в Подмосковье. 1984

В официальной информации ведомства сказано, что у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна изъяли и обратили в государственную казну 106 объектов недвижимости, 642 земельных участка, семь транспортных средств, а также драгоценные металлы и изделия, ценное оружие и денежные средства.

Часть автомобилей по-прежнему находится в розыске.

У экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя изъяли и обратили в доход государства 1365 земельных участков.

Сейчас в собственность РФ передаётся другое имущество бывшего главы и его близких — кинотеатр, общественная баня, поликлиника, торговый центр, котельные.