Махачкала, 8 декабря, 2024, 03:21 — ИА Регнум. ФСБ Дагестана опубликовало видео спецоперации, в ходе который были задержаны 12 участников законспирированной террористической ячейки. По оперативной информации, боевики готовили крупный теракт.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Подозреваемых задерживали в разных местах и в разное время суток, в том числе и ночью. Часть задержанных взяли в деревенском доме, кого-то в городской квартире, где видны следы ремонта.

В местах проживания задержанных силовики обнаружили оружие, компоненты для изготовления взрывного устройства, детонатор, мешки с аммиачной селитрой, самодельные бомбы.

Фигуранты дают признательные показания, решается вопрос об их аресте.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников террористической ячейки, которые планировали крупный теракт.

Пять человек подозреваются в подготовке серии терактов в Дагестане, они помещены под стражу 2 декабря. Группа была организована в Кизлярском районе. У задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы.

В конце ноября правоохранители задержали двух жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. По данным следствия, жители села Куруш Хасавюртовского района в июне приобрели компоненты для изготовления бомбы и хотели подорвать её в госучреждении для дестабилизации обстановки в регионе. Они не успели собрать взрывное устройство, так как были задержаны.