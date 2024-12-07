Махачкала, 7 декабря, 2024, 22:25 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали 12 членов террористической ячейки, которые планировали крупный теракт. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с региональным управлением МВД, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещённой в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — уточнили силовики.

При обысках в местах проживания подозреваемых были обнаружены стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в одну тонну и боеприпасы. Силовики уничтожили всё на месте.

В Управлении ФСБ по Республике Дагестан добавили, что задержанные дают признательные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря в Дагестане пятерых человек арестовали на два месяца по подозрению в подготовке серии терактов. По информации силовиков, преступная группа была организована в Кизлярском районе. У задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы.

В конце ноября правоохранители задержали двух жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. По информации следствия, жители села Куруш Хасавюртовского района в июне приобрели компоненты для изготовления бомбы и хотели подорвать её в госучреждении для дестабилизации обстановки в регионе. Они не успели собрать взрывное устройство, так как были задержаны.