Махачкала, 27 ноября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Правоохранители задержали двух жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Следствие установило, что двое жителей села Куруш Хасавюртовского района республики в июне приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства, чтобы взорвать в госучреждении для дестабилизации обстановки в регионе. Они не успели его собрать, так как были задержаны, говорится в Telegram-канале ведомства.

Против мужчин возбудили уголовное дело по признакам преступлений, указанных в ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору), и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств») УК РФ.

Следователи продолжают собирать доказательства. Вопрос о мере пресечения подозреваемых рассмотрят в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября суд приговорил жителя Херсонской области к 10 годам и шести месяцам лишения свободы за подготовку к совершению терактов. Установлено, что он по заданию украинских спецслужб перевёз взрывчатку, чтобы использовать её для совершения преступлений.

18 ноября в Калужской области задержали мужчину, собиравшего самодельные взрывные устройства для диверсий. Следствие выяснило, что он был завербован украинскими спецслужбами. Россиянин оборудовал лабораторию в подвале дома, где собирал бомбы, а потом передавал исполнителям.