Махачкала, 2 декабря, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Пять человек подозреваются в подготовке серии терактов в Дагестане, они помещены под стражу, сообщает 2 декабря «РИА Новости».

Дмитрий Макеев/РИА Новости

По информации источника в силовых структурах, группа была организована в Кизлярском районе. У задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы.

«Они приобрели компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, хранили их в тайнике», — пояснил источник.

Советский районный суд Махачкалы арестовал их на два месяца, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября правоохранители задержали двух жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. По данным следствия, жители села Куруш Хасавюртовского района в июне приобрели компоненты для изготовления бомбы и хотели подорвать её в госучреждении для дестабилизации обстановки в регионе. Они не успели собрать взрывное устройство, так как были задержаны.