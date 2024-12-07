Доха, 7 декабря, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин представил доклад «Perpetuum mobile истории? Экономическая подоплека конфликтов» в рамках XXII Дохийского форума. В своем выступлении Сечин подчеркнул, что санкции вредят глобальной экономике, а основной их жертвой стала Европа, а также отметил растущую роль ископаемого топлива в обеспечении мировой энергетической безопасности.

Фото трансляции форума Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на Дохийском форуме

Возобновляемые источники энергии не способны удовлетворить спрос на энергоресурсы как со стороны развивающихся стран, так и со стороны центров обработки данных, подчеркнул Игорь Сечин, ссылаясь на оценки ведущих международных банков. «Это означает, что роль ископаемого топлива продолжит играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности», — констатировал глава «Роснефти».

Повышение уровня жизни развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда» требует увеличения добычи нефти почти вдвое. «При этом необходимо обеспечить источниками энергии рост потребления взлетающих экономик Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки в целом», — сказал глава «Роснефти»

Одним из ключевых вызовов для мировой энергетической отрасли Игорь Сечин назвал беспрецедентную волатильность на энергетическом рынке. «Основная причина — использование энергетики в политических целях. <…> При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение», — отметил Сечин.

Мировая система, построенная на абсолютном господстве США и их союзников, переживает стадию болезненной трансформации, считает Игорь Сечин. Он обратил внимание на то, что экономическая подоплека, которая сопровождает политические решения, зачастую является основной причиной их принятия.

Глава «Роснефти» напомнил, что в историческом прошлом скрывать экономические мотивы войн вообще было не принято. По его словам, тотальное политическое, идеологическое прикрытие истинных интересов войны — это традиция, которая не просто сохранилась, но и со временем приобрела законченные и совершенные формы. Первая мировая война начиналась как война за передел колоний между старыми колонизаторами и новыми, обиженными при первичном разделе мира. Последовавшее за ней ограбление побежденной Германии стало одной из причин, которая привела ко Второй мировой войне. Основным ее бенефициаром стали США, получившие колоссальные экономические преимущества перед разрушенной войной экономикой старой Европы.

Санкции уничтожают институт контрактных обязательств, саму правовую систему, а в итоге и сам глобальный рынок.

«За последние 20 лет мы видим, что число американских санкций превысило 15 тысяч, плюс пять тысяч санкций, введенных их европейскими союзниками. К сожалению, энергетика в силу своей востребованности стала инструментом особого внимания и давления», — подчеркнул Сечин. Он добавил, что передел мирового энергорынка в результате массированного применения санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов, цепочек поставок характеризуется сегодня волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями «зеленого» перехода.

Самой пострадавшей от санкций стороной стала Европа, которая из-за них утратила свою конкурентоспособность.

«События, происходящие в Европе последние несколько лет, наводят на определенные выводы. Только за последние два года промышленное производство сократилось на 5%»,— считает Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» напомнил, что односторонне незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов.

«Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», — подчеркнул Игорь Сечин.

При этом использование доллара в качестве санкционного инструмента ограничивает его применение в международной торговле. Его альтернативами стали национальные валюты, прежде всего юань.

Глава «Роснефти» добавил, что самым универсальным и исторически оправданным стал возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем. Он сослался на данные Всемирного золотого совета, согласно которым за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%. «Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты — это прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент», — подчеркнул Игорь Сечин.

Дохийский форум — международная конференция, которая проводится с 2003 года. Участники форума обсуждают широкий спектр вопросов, связанных с международной безопасностью, энергетическим переходом и устойчивым экономическим развитием. Среди спикеров Дохийского форума — главы государств, министры, руководители крупных международных компаний, организаций, а также эксперты, аналитики и известные общественные деятели.