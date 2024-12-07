Доха, 7 декабря, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Введение санкций со стороны Запада уже не требует доказательства вины, что довело их до абсурда. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин во время своего выступления на Дохийском форуме.

Фото трансляции форума Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на Дохийском форуме

В своём докладе глава «Роснефти» подчеркнул, что односторонние санкции нарушают принципы свободной торговли, свободное движение товаров и капиталов, гарантии собственности и права человека. Он напомнил, что за последние 20 лет число американских санкций превысило 15 тысяч, плюс пять тысяч санкций, введенных их европейскими союзниками.

Энергетика в силу своей востребованности стала инструментом особого внимания и давления, что привело к уничтожению конкуренции, разрушению долгосрочных контрактов, цепочек поставок волатильности цен, рискам дефицита.

«Доходит до абсурда. Чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок», — обратил внимание Сечин.

В зале «Аль-Дафна» во время выступления главы «Роснефти» собралось более тысячи человек. Он напомнил присутствующим на сессии, что также включен в санкционные списки. «Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной», — пошутил глава «Роснефти».

Фото трансляции форума Новые визитные карточки Игоря Сечина

«Чтобы оградить их от рисков, я подготовил свою новую визитную карточку, если их спросят, с кем они общались», — добавил Сечин. При этом он продемонстрировал на экране фотографию стопки визиток с контактным данными: «no name», «no company», «no address», «no telephone».