Гаага, Нидерланды, 7 декабря, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В Нидерландах в жилом трёхэтажном доме в Гааге утром 7 декабря прогремел взрыв. Об этом сообщил портал Nu. nl.

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После этого в здании возник пожар. По данным региональной пожарной службы, в результате оказались разрушены пять двухуровневых квартир. На первом этаже дома находились магазины. Также в нескольких квартирах взрывной волной выбило окна.

Четверых пострадавших доставили в больницу. В экстренных службах сообщили, что под завалами дома могут находиться около 20 человек.

На месте работают пожарные бригады, которые продолжают тушить возгорание. Также прибыла группа специалистов по поиску людей под завалами при землетрясениях.

О причинах инцидента не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября в здании бывшей мечети в селе Сабанды Акмолинской области Казахстана произошёл взрыв газа. В результате погибли три человека, в том числе ребёнок. 16 пострадавших доставили в городскую больницу Астаны.

В результате взрыва газа в многоэтажном жилом здании в городе Чорум на севере Турции один человек погиб и ещё 18 пострадали. Взрыв прогремел на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Османджик. Людей из расположенных рядом зданий эвакуировали, а улицу закрыли для движения.