Анкара, 3 ноября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в многоэтажном жилом здании в городе Чорум на севере Турции один человек погиб и ещё 18 пострадали. Об этом 3 ноября сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

Global Look Press/Onur Dogman/Keystone Press

«Взрыв газа произошёл в здании в Чоруме <…> В результате взрыва погиб один человек, ещё 18 получили ранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрыв газа прогремел на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Османджик в Чоруме, после чего на место инцидента направили службы безопасности и медицинские команды.

Людей из расположенных рядом зданий эвакуировали, а улицу закрыли для движения. Сотрудники спасательных служб продолжают работы на месте взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске в результате вспышки паров газовоздушной смеси прогремел взрыв. Из-за этого частично обрушились два этажа дома, с места ЧП эвакуировали 52 жителя.

Количество погибших в результате взрыва выросло до пяти человек, ещё девять человек пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Председатель ведомства запросил доклад о ходе расследования.

Вечером 31 октября аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в доме в Черкесске были завершены. Спасатели также вручную и при помощи техники разобрали разрушенные неустойчивые конструкции.