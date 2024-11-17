Кокчетав, Казахстан, 17 ноября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. В здании бывшей мечети в селе Сабанды Акмолинской области Казахстана произошёл взрыв газа, в результате которого погибли три человека. Об этом 17 ноября сообщило агентство Nur. kz.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По данным агентства, в здании бывшей мечети, где в настоящее время проводятся поминальные обеды, произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением без горения.

«Незамедлительно прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов, а их всего было семь. В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасателями найдено тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения. Бригадой скорой медицинской помощи 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны», — сказано в материале.

На месте работают экстренные службы, идёт разбор завалов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября взрыв газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома в жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске. Погибла женщина, ещё одна госпитализирована с ожогами. По словам губернатора Ставропольского края Владимир Владимирова, взрыв мог произойти из-за несогласованной замены газового оборудования.

В этот же день взрыв газа произошёл в Москве в жилом доме на Карельском бульваре. В результате пострадали семь человек, в том числе четверо детей.