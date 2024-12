Москва, 7 декабря, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Роскомнадзор (РКН) может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров, которые не выполнили требования ведомства. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в РКН, передаёт «Прайм».

Jaque Silva/Global Look Press

Речь идёт о провайдерах GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In., HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH.

«С учётом рисков, которым подвержены ресурсы, размещённые на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории России», — сказано в сообщении.

Компании, предоставляющие услуги хостинга, должны обеспечивать безопасность информации, участвовать в учениях по обеспечению стабильности российского сегмента интернета и подавать заявки на включение в реестр хостинг-провайдеров РКН.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 декабря сообщалось, что Чечню, Дагестан и Ингушетию отключили от мирового интернета в связи с учениями Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что осуществляется проверка эффективности функционирования критически важной заменяющей инфраструктуры на случай возможных попыток отключения российского сегмента от интернета.

В октябре 2023 года Роскомнадзор выдал запрет на поисковую выдачу 11 провайдерам хостинга, в том числе сайтам сервиса Amazon Web Services. Это было связано с невыполнением данными организациями требований закона о «приземлении», обязывающего зарубежные компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в России филиал, представительство или российское юрлицо.