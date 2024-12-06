Москва, 7 декабря, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Чечню, Дагестан и Ингушетию отключили от мирового интернета. Это вызвано с проводимыми учениями Роскомнадзора.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

«Осуществляется проверка эффективности функционирования критически важной заменяющей инфраструктуры для случаев возможных преднамеренных попыток отключения российского сегмента от мировой сети интернет. В рамках данных мероприятий также определяются информационные системы, зависимость которых от зарубежных сервисов, библиотек и других ресурсов может стать проблематичной», — уточнили в надзорном ведомстве.

Подобные учения проводятся ежегодно, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Дагестанский оператор «Эллко» уточнил, что 6 декабря наблюдались ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам. Компания при этом не может повлиять на ситуацию из-за проводимых Роскомнадзором учений. Восстановить работу ресурсов обещали к вечеру 7 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря в работе мессенджера Telegram произошёл сбой. По данным портала Downdetector, число жалоб по состоянию на 18:45 мск составило около 1,5 тыс. Больше всего жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московской и Нижегородской областей, Москвы и Краснодарского края.

Днём ранее пользователи мессенджера Viber в России массово пожаловались на сбои в работе сервиса. Фиксировалось большое количество сообщений о частичной или полной утрате функций приложения.