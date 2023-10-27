Москва, 27 октября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Роскомнадзор выдал запрет на поисковую выдачу 11 провайдерам хостинга, в том числе сайтам сервиса Amazon Web Services. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В связи с тем, что некоторые иностранные провайдеры не выполняют свои обязанности по закону о «приземлении», Роскомнадзор решил принять дополнительные меры. Ряд иностранных провайдеров хостинга получил запрет на поисковую выдачу сведений о сайтах этих компаний», — говорится в сообщении.

В опубликованном Роскомнадзором списке присутствуют такие компании, как Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. Эти провайдеры хостинга не исполнили обязанности, предусмотренные статьей 5 закона о «приземлении».

26 сентября 2023 года в отношении них было принято решение о применении понуждения: поисковые системы информируют пользователей интернета, что эти провайдеры хостинга нарушают требования законодательства России. Ведомство сообщает, что принятые меры будут действовать до тех пор, пока иностранные компании не исполнят свои обязанности в полном объёме.

Ранее Роскомнадзор внёс владельца Aviasales в список компаний, подлежащих «приземлению». В ведомстве объяснили, что компания подпадает под действие закона о «приземлении», поскольку распространяет информацию на русском языке, а суточная аудитория сервиса составляет более 500 тысяч посетителей из России.

Закон о «приземлении» вступил в силу с 1 января прошлого года. Он обязывает зарубежные компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в России филиал, представительство или российское юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти и ограничивать доступ к информации, нарушающей законодательство России, напомнили в Роскомнадзоре.

Как передавало ИА Регнум, в октябре суд оштрафовал платформу Zoom на 115 млн рублей в рамках закона о «приземлении». Перед этим компания отказывалась открывать своё представительство в России.