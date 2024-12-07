Конотоп, Украина, 7 декабря, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Власти ночью 7 декабря сообщили о взрывах в Конотопе Сумской области на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Взрыв… Ещё… Детали позже», — написал мэр города Артём Семенихин в Telegram-канале.

В это время на территории Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны ночью 7 декабря обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем украинский беспилотник.

Вооружённые силы России за минувшую неделю уничтожили восемь безэкипажных катеров украинских формирований.

В ночь на 6 декабря, по информации Минобороны РФ, над регионами России были уничтожены 33 беспилотника ВСУ.