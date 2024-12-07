Вашингтон, 7 декабря, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Осознание поражения на Украине заставляет Запад ослаблять Россию через разжигание конфликтов в Грузии и Сирии. Соответствующим мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

«Они (западные страны. — Прим. ред.) проигрывают на Украине, и им пришлось придумать, где ещё они смогут победить и отвлечь ресурсы России», — отметил эксперт.

По его словам, дестабилизация обстановки в Грузии была очередной попыткой ослабить Россию. Кроме того, страны коллективного Запада надеются создать два-три кризиса в разных регионах для отвода Россией военных ресурсов, что, по их мнению, поспособствует снижению темпов наступления российских войск на Украине. То же самое можно наблюдать в Сирии, добавил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на саммите БРИКС в Казани президент Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Россия, подчеркнул он, заинтересована в том, чтобы завершить конфликт как можно быстрее. Однако определять сроки завершения СВО — сложная и контрпродуктивная вещь, добавил российский лидер.

США могут прекратить украинский конфликт очень быстро, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Именно это государство, пояснил он, и прямо, и косвенно вовлечено в противостояние с Москвой.

Начало спецоперации было продиктовано действиями стран Запада, которые превратили Украину в плацдарм для создания угроз России. При этом РФ не хочет ни на кого нападать, это именно США напали на Россию руками киевского режима, заявил 5 декабря глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания 31-го СМИД ОБСЕ, проходившего в столице Мальты.