Валлетта, Мальта, 5 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Россия не хочет ни на кого нападать, это именно США напали на РФ руками киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания 31-го СМИД ОБСЕ, проходившего в столице Мальты.

РИА Новости/Артем Геодакян

«Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор», — отметил дипломат.

Лавров сослался на заявление президента России Владимира Путина по поводу того, что начало СВО было продиктовано действиями стран Запада, которые превратили Украину в плацдарм для создания угроз РФ.

При этом министр указал, что проблема в отношениях между Москвой и Вашингтоном заключается в том, что американцы не держат своё слово и являются недоговороспособными.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября на саммите БРИКС в Казани Путин заявил, что конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Путин также отмечал, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Однако определять сроки завершения СВО — сложная и контрпродуктивная вещь, подчёркивал российский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин твёрдо уверен в правильности проведения специальной военной операции на Украине, сожалея при этом о потерях. Президент Белоруссии добавил, что Путин часто говорит: главное — это интересы России и людей.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках специальной военной операции. Путин заявил, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Как указывал российский лидер, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, необходимо прекратить поставки Киеву вооружений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 ноября заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. Именно это государство, пояснил он, и прямо, и косвенно вовлечено в противостояние с Москвой.