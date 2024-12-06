Минск, 6 декабря, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменён уже весной, заявил президент РФ Владимир Путин 6 декабря на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня будет принято новое решение — о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что тарифы начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил несколько десятков документов, в том числе резолюцию об отмене роуминга. Название документа — «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».

В июне белорусский посол Дмитрий Крутой отмечал, что пока не решены вопросы протоколов безопасности, а также экономический вопрос самих тарифов на связь. По его словам, на первом этапе операторы двух стран уже отказались от платы за входящие звонки. В тот же день Путин и Лукашенко поручили решить данный вопрос к 25-летию Союзного договора в декабре 2024 года.

Отмену роуминга Россия и Белоруссия обсуждали не один год. В июле 2017 года в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Авторы этой инициативы подчёркивали, что отмена роуминга положительно скажется на интеграционном процессе.