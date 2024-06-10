Москва, 10 июня, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поручили решить вопрос с отменой роуминга на территории Союзного государства к декабрю, сообщил журналистам 10 июня белорусский посол Дмитрий Крутой по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

«Тема роуминга — одно из ключевых поручений лидеров наших стран», — отметил посол.

Белорусский дипломат добавил, что к 25-летию Союзного договора в декабре тема роуминга должна быть решена. По его словам, на первом этапе операторы двух стран уже отказались от платы за входящие звонки.

Однако, как пояснил Крутой, остаются вопросы протоколов безопасности, а также экономический вопрос самих тарифов на связь.

Как сообщало в мае ИА Регнум, правительства России и Белоруссии обсуждают возможность отменить роуминг между странами. Уже получилось снизить стоимость услуги в десятки раз.

Отмену роуминга представители России и Белоруссии обсуждают не первый год. В июле 2017 года в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Авторы этой инициативы подчёркивали, что отмена роуминга положительно скажется на интеграционном процессе.