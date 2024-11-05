Минск, 5 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил по итогам заседания несколько десятков документов, среди которых и резолюция об отмене роуминга в Союзном государстве, сообщает ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Документ, предусматривающий отмену роуминга на территории Союзного государства, называется резолюцией «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Москва и Минск приняли важные решения по тарифам связи.

«Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом и сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью», — заявил он.

Помимо вышеуказанной резолюции, на заседании также были подписаны документы, связанные с ж/д сообщением, статусом товаров производителей СГ, стратегией формирования общего информационного пространства, противодействием незаконному импорту товаров и т.д.

Как передавало ИА Регнум, в июне белорусский посол Дмитрий Крутой отмечал, что до сих пор остаются вопросы протоколов безопасности, а также экономический вопрос самих тарифов на связь. По его словам, на первом этапе операторы двух стран уже отказались от платы за входящие звонки. В тот же день президент России Владимира Путина и президент Белоруссии Александр Лукашенко поручили решить данный вопрос к 25-летию Союзного договора в декабре 2024 года.

Мишустин также сообщил, что ближайшее заседание высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдёт в Минске с участием Путина и Лукашенко. Он уточнил, что предстоящая встреча высокого уровня будет приурочена к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.

4 ноября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва за 25 лет союзного строительства достигли ощутимых экономических результатов. По его словам, рост ВВП в России и Белоруссии превышает 4%, а взаимный товарооборот увеличился более чем на 8% к аналогичному периоду прошлого года.