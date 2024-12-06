Москва, 6 декабря, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Договор о гарантиях безопасности, который заключают Россия и Белоруссия, соответствует интересам обеих стран. Об этом 6 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин одобрил проект договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

«Это обоюдная абсолютно инициатива. Сама логика развития событий диктует необходимость такого документа», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что подписание документа — в интересах обеих сторон и Союзного государства в целом.

По словам представителя Кремля, в условиях недружественного окружения Москве и Минску приходится ускорить темпы обсуждения вопросов безопасности. Без углубленного сотрудничества в этой сфере союзничество невозможно, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин распорядился принять предложение Министерства иностранных дел РФ о подписании договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами. Распоряжение позволяет МИД в ходе переговоров вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера.

Пресс-служба Кремля проинформировала, что 6 декабря президент России проведёт отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства. Переговоры пройдут в Минске.