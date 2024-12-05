Москва, 5 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 декабря проведёт отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Она состоится в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Также глава государства вместе с белорусским лидером примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.

«Будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. <…> Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии», ― говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, планируется, что стороны примут целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединённого рынка электроэнергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи.

Как сообщало ИА Регнум, визит Путина в Минск 26 ноября анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также сообщил, что российский лидер примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Российский лидер 3 декабря в рамках подготовки к заседанию принял в Кремле секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 4 ноября заявил, что Минск и Москва за 25 лет союзного строительства достигли ощутимых экономических результатов. По его словам, рост ВВП в России и Белоруссии превышает 4%, а взаимный товарооборот увеличился более чем на 8% к аналогичному периоду прошлого года.

9 октября Путин провёл переговоры с Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства. Белорусский лидер заявил, что республика очень ценит поддержку России и никогда не отворачивалась от Москвы, а также назвал республику надёжным союзником России.