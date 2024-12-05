Москва, 5 декабря, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил проект договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом говорится в его распоряжении, опубликованном 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости/ Михаил Метцель

Президент распорядился принять предложение Министерства иностранных дел РФ о подписании договора, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами.

«Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — указано в документе.

Распоряжение позволяет МИД вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера, в ходе переговоров.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил 23 октября, что Москва и Минск завершают подготовку документа. Он отметил, что речь идёт о формировании единого оборонного пространства и совершенствовании взаимодействия по вопросам совместного применения вооружённых сил.

Как сообщало ИА Регнум, глава белорусского МИД Максим Рыженков в конце сентября заявил, что договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности, одним из пунктов которого станет положение о ядерном оружии, находится в заключительной стадии согласования. Он уточнил, что стороны подпишут этот документ в декабре.