Варшава, 5 декабря, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Польша с «безразличием» восприняла новость о закрытии консульства в Санкт-Петербурге, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency

5 декабря Россия в качестве ответной меры на закрытие консульства РФ в Познани закрыла генконсульство Польши в Санкт-Петербурге. Согласие на функционирование консульства отозвано с 10 января 2025 года. В тот же срок территорию РФ должны покинуть трое польских дипломатов, объявленных persona non grata.

«Мы принимаем это российское решение с достойным безразличием, так как мы его ожидали», — отметил глава польского МИД.

При этом дипломат заявил, что российская сторона якобы не имеет права так отвечать Варшаве, потому что закрытие консульства в Познани было якобы вызвано «диверсиями» РФ в Польше.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани. Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. По его словам, такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва даст Варшаве болезненный ответ.

Польша может закрыть и другие консульства РФ, Россия готова к такому развитию событий, отмечал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Москва не видит необходимости в понижении уровня дипломатических отношений с Варшавой, поскольку никогда первой не делает шагов к эскалации, подчеркнул дипломат.