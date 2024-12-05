Москва, 5 декабря, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил удивление и восхищение тем, что бойцы ВС РФ на передовой сами делают беспилотники и применяют их.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Вот смотрите, что там у ребят происходит: они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, это вызывает и удивление, и восхищение», — сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Россия не решит задач ни в гражданской сфере, ни по обеспечению своей безопасности, если не будет заниматься развитием сферы БПЛА и подготовкой соответствующих кадров, отметил также президент.

Как передавало ИА Регнум, в сентября Путин заявил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов в России в 2024 году планируется нарастить в десять раз. Он напомнил, что всего за 2023 год в Вооружённые силы поставили порядка 140 тыс. дронов различных типов.

Глава государства отметил, что в РФ ведётся создание новых типов беспилотных систем и безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения, при этом большую их часть планируется направить в войска на линии фронта. Президент указал на необходимость полного удовлетворения нужд армии России в этом виде вооружений.

В октябре министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в российских военных училищах должны появиться образовательные программы по изучению беспилотных технологий. Необходимо создать соответствующие военно-учётные специальности, отметил он.