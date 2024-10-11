Москва, 11 октября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В российских военных училищах должны появиться образовательные программы по изучению беспилотных технологий. Об этом 11 октября заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании в центре «Рубикон».

РИА Новости/Станислав Красильников

«Обязательно в военном образовании должен появиться соответствующий профиль. Соответственно, должны появиться ВУСы (военно-учётные специальности. — Прим. ред.), причём целые семейства, и этому надо учить в военных училищах», — сказал министр.

Вместе с этим Белоусов отметил необходимость работы по встраиванию системы управления в войсках.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходаренок предложил выделить дроны в отдельный род войск.

Он пояснил, что командиры отправляют подготовленных бойцов подразделений дронов в штурмовые и другие подразделения для выполнения боевых задач, не связанных с их изначальной специализацией. Это негативно сказывается на боеспособности ВС России, добавил Ходаренок.

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября заявил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов в России в 2024 году планируется нарастить в десять раз. Он напомнил, что всего за 2023 год в Вооружённые силы поставили порядка 140 тыс. дронов различных типов. Глава государства отметил, что также ведётся создание новых типов беспилотных систем и безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения, при этом большую их часть планируется направить в войска на линии фронта. Президент указал на необходимость полного удовлетворения нужд армии России в этом виде вооружений.

Днём ранее российский лидер заявил, что ВС России обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. Российские военные получат беспилотники, с помощью которых можно будет вести патрулирование и контрбатарейную борьбу, также у них появятся дроны-сапёры, минёры и истребители.