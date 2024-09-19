Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Выпуск беспилотных летательных аппаратов в России в 2024 году планируется нарастить в десять раз. Об этом 19 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всего за 2023 год в Вооружённые силы было поставлено порядка 140 тыс. беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее — практически в десять раз», — сказал он.

Глава государства отметил, что также ведётся создание новых типов беспилотных систем и безэкипажных катеров, а также роботизированных платформ многоцелевого применения, при этом большую их часть планируется направить в войска на линии фронта.

Президент также указал на необходимость полного удовлетворения нужд армии России в этом виде вооружений, для чего нужно последовательно наращивать производство беспилотников, вести повышение их тактико-технических характеристик, включая пути внедрения технологий искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 сентября Путин заявил, что спецоперация подтвердила эффективность многоцелевого использования беспилотных систем в зоне боевых действий. Президент РФ уточнил, что тема беспилотников сейчас стала понятна всему мировому сообществу.

Ранее в этот же день глава государства осмотрел образцы БПЛА на площадке петербургского «Специального технологического центра». Путину продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотником и образец барражирущего боеприпаса.

Накануне, 18 сентября, в ходе совещания по вопросам развития Вооружённых сил России в условиях спецоперации Путин заявил, что ВС России обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. Российские военные получат беспилотники, с помощью которых можно будет вести патрулирование и контрбатарейную борьбу, также у них появятся дроны-сапёры, минёры и истребители, отметил президент РФ.