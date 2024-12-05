ОАЭ, 5 декабря, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума.

Максим Богодвид/РИА Новости

«На нефть приходится более 30% мирового потребления энергии, на уголь — 25%, на газ — 22% и, судя по всему, мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» отметил прогноз Bank of America, согласно которому экономический рост в развивающихся странах, а также развитие центров обработки данных приведут к годовому приросту потребления энергии до девяти миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов. При этом увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников в 2025 году может составить лишь 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Игорь Сечин напомнил, что к 2035 году инвестиционный банк JPMorgan ожидает увеличение мирового спроса на нефть почти на 6 миллионов баррелей в сутки благодаря росту потребления в Индии и развивающихся странах.

«Это означает, что нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности», — подчеркнул глава «Роснефти».