ОАЭ, 5 декабря, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что современная энергетическая система базируется на ископаемом топливе. В своем выступлении на XVII Веронском евразийском экономическом форуме он подчеркнул, что на долю такого топлива приходится более 80% всей потребляемой первичной энергии.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Благодаря ископаемому топливу глобальная энергетическая система стала основой современной жизни», — сказал Сечин. Он отметил, что за последние 200 лет использование углеводородов сделало энергию более доступной. Наряду с улучшениями в сфере здравоохранения и питания человека, это привело к увеличению продолжительности жизни до 70 лет, а доля населения планеты, живущего в крайней нищете, сократилась с 90% до 10%.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что современная энергетическая система представляет собой большой и сложный организм. «В среднем каждый человек потребляет энергию, эквивалентную 800 кг нефти в год, а 95% всех товаров производится из продуктов переработки нефти и газа», — сказал Сечин. Он добавил, что в мире работают более 60 тысяч электростанций, которые обеспечивают энергией более шести миллиардов людей, а по дорогам ежедневно проезжают полтора миллиарда автомобилей, 98% которых работает на традиционных видах топлива.

Среди качеств, которые делают нефть, газ и уголь незаменимыми в современной жизни, Сечин выделил возможность легкой транспортировки. Так, объём энергии, которую можно переместить на 1000 миль за один доллар для трубопроводной нефти составляет до 4,4 мегаватт-часа, для трубопроводного газа до 1,2 мегаватт-часа, в то время как для водорода этот показатель составит лишь 0,2 мегаватт-часа.

«Развивая исследования великого русского ученого Петра Леонидовича Капицы, эксперты McKinsey и ученые западных университетов подтвердили, что ископаемое топливо также обладает высокой плотностью потока энергии», — подчеркнул Сечин. По данному показателю дизель превосходит водород почти в 30 раз, а газ превосходит ветровую и солнечную энергию в 270 и 70 раз соответственно.

Таким образом, использование ископаемого топлива даёт более высокую эффективность инвестиций, измеренную в единицах энергии, отметил глава «Роснефти». По этому показателю угольные и газовые электростанции оказываются более чем в 10 раз эффективнее субсидируемой ветряной и солнечной электроэнергетики. Энергоотдача от инвестиций в первом случае составляет от 28 до 30 раз, в то время как для вторых — примерно в четыре и два раза.