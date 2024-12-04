Чечня, 4 декабря, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ 4 декабря атаковал центр Грозного, дрон задел крышу здания полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В результате атаки есть пострадавшие, сказал он в ходе онлайн-общения с жителями республики в Telegram.

«Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города (Грозного. — Прим. ред.) ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка. Пострадали мирные люди», — рассказал глава Чечни.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 декабря СМИ сообщали о взрыве в Грозном. Высказывались предположения об атаке беспилотника. По этим данным, целью атаки был один из объектов полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова.

Пресс-служба Минобороны ранее сообщала, что рано утром 4 декабря над территорией пяти регионов РФ были перехвачены и уничтожены 11 беспилотников ВСУ самолётного типа. Шесть дронов были сбиты над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

Кроме того, в ночь на 4 декабря подразделения ПВО перехватили и уничтожили над шестью регионами 24 беспилотника противника. Шесть дронов сбили в небе над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской и ещё один — над Астраханской областью.