Грозный, 4 декабря, 2024, 09:56 — ИА Регнум. В Грозном был слышен взрыв, предположительно, город мог атаковать беспилотник. Об этом сообщает 4 декабря Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Кирилл Зыков/РИА Новости

По информации канала, взрыв прогремел около пяти утра. Ночью в аэропорту Грозного вводили план «Ковёр», был задержан один рейс до Москвы.

Вероятно, целью атаки беспилотника был один из объектов полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова. Официальной информации на этот счёт не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября в чеченском Гудермесе в результате беспилотной атаки возник пожар на территории Российского университета спецназа. Возгорание оперативно потушили, деятельность вуза не приостанавливали. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с российской стороны жертв атаки нет, но они есть среди украинских пленных. Он пояснил, что на территории РУС, как и на территории каждого стратегического объекта в республике, содержатся до десяти пленных бойцов ВСУ.