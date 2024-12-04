Москва, 4 декабря, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В России появится День артиста, который будут отмечать 17 января в честь рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского. Об этой инициативе сообщил председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков.

Владимир Федоренко/РИА Новости Владимир Машков

Во время заседания секретариата союза Машков рассказал о плане мероприятий, посвящённых празднованию 150-летия СТД в 2026 году.

«Мы предлагаем учредить в России День артиста. Оргкомитет поддержал нашу идею», — заявил он.

По его словам, так члены союза хотят восстановить справедливость для деятелей искусства и отправлять часть того, что зарабатывает театр, на поддержку артистов.

18 апреля на пресс-конференции, посвящённой старту Форума председателей региональных отделений союза, министр культуры Ольга Любимова отметила важность перезагрузки работы союза и поиска новых смыслов его работы. Машков в свою очередь указал, что Союз театральных деятелей уже начал масштабную работу по подготовке к юбилею, который состоится в 2026 году.

24 апреля первые 10 работников культуры из Луганска стали членами Союза театральных деятелей России. Отмечается, что Луганское региональное отделение СТД РФ стало 79 по счёту, работающим в России.