Москва, 18 апреля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В четверг, 18 апреля, в ТАСС состоялась пресс-конференция руководства Союза театральных деятелей России во главе с его председателем Владимиром Машковым. В мероприятии также приняла участие министр культуры Ольга Любимова.

Михаил Терещенко/ТАСС

Пресс-конференцию посвятили старту Форума председателей региональных отделений союза, которые впервые соберутся для обсуждения перспектив развития организации. Как отметила Любимова, важно перезагрузить работу союза и найти новые смыслы его работы. Машков заявил, что Союз театральных деятелей уже начал масштабную работу по подготовке к юбилею, который состоится в 2026 году. Планируется, что юбилей широко отметят по всей стране с привлечением 78 региональных отделений.

Председатель союза также отметил важность привлечения молодёжи к работе в организации. В этом Машкова поддержал глава Новосибирского отделения союза Сергей Афанасьев, рассказавший, что в его городе в союз только за последнее время вступили 30 молодых актёров и что в целом чувствуется тренд на активизацию работы объединения.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании второго всероссийского форума партийного проекта «Женское движение «Единой России» 6 февраля Машков заявил, что мир и Россия находятся в переломном моменте, и россиянам необходимо сплотиться перед лицом попыток отменить всё русское. Он указал, что сплочение уже идёт, несмотря на попытки отменить русскую культуру, что, по его словам, равнозначно отмене мыслей, языка, ценности. По словам Машкова, тот самый переломный момент важен тем, что многие достаточно очевидные слова вдруг обретают истинный смысл и значение.