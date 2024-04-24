Москва, 24 апреля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Первые 10 театральных деятелей кульуры из Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева и Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича стали членами Союза театральных деятелей России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказали в пресс-службе СТД, 24 апреля в Синем зале Союза театральных деятелей прошёл Секретариат под председательством Владимира Машкова.

Секретариат утвердил решение о государственной регистрации отделения СТД РФ в Луганской Народной Республике, и первые 10 театральных деятелей из Луганска стали членами Союза.

«Отныне Луганское региональное отделение СТД РФ становится 79 по счету, работающим в России», — указали в Союзе.

Кроме того, председатель СТД Владимир Машков рассказал об итогах прошедшего в Москве с 18 по 21 апреля Первого Форума председателей региональных отделений СТД и поблагодарил участников за активную деятельность. Он отметил, что сразу же после окончания Форума в Центральный аппарат СТД РФ начали поступать предложения и отклики председателей региональных отделений.

«Машков выразил своё искреннее уважение и благодарность в адрес Александра Александровича Калягина, возглавлявшего СТД РФ на протяжении последних 27 лет… отметил большой вклад Александра Александровича в развитии Союза и сохранении традиций, которые были заложены в деятельность театрального сообщества его предшественниками. Машков отметил и важность соглашения, заключенного в рамках Форума между СТД РФ и МГУ, которое подписали В. Л. Машков и ректор МГУ В. А. Садовничий. Одним из важнейших пунктов соглашения стало «намерение Сторон сотрудничать в сфере социально-культурного просвещения населения России, развития деятельности Сторон в области образования, просвещения, науки, культуры и искусства», — добавили в СТД.

18 апреля на пресс-конференции, посвящённой старту Форума председателей региональных отделений союза, министр культуры Ольга Любимова отметила важность перезагрузки работы союза и поиска новых смыслов его работы. Машков в свою очередь указал, что Союз театральных деятелей уже начал масштабную работу по подготовке к юбилею, который состоится в 2026 году. Планируется, что юбилей широко отметят по всей стране с привлечением региональных отделений. Председатель союза также отметил важность привлечения молодёжи к работе в организации.