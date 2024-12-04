Москва, 4 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в советах или рекомендациях, заявил 4 декабря на форуме «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин.

Kremlin Pool/Global Look Press

Так глава государства ответил на вопрос, намерен ли он в будущем разговоре с Трампом обсуждать угрозы президента США ввести пошлины в случае отказа стран БРИКС от использования доллара.

«Знаете, господин Трамп — такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Трамп пригрозил ввести торговые пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если объединение создаст свою валюту или откажется от доллара. Избранный президент США заявил, что любая страна, попытавшаяся заменить доллар для международной торговли, «распрощается с Америкой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, отметил, что процесс перехода на национальные валюты, который имеет место во всём мире, ускорится, если США будут принуждать другие страны пользоваться долларом. Доллар в качестве резервной валюты постепенно теряет привлекательность для ряда государств, добавил Песков.