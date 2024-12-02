Москва, 2 декабря, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Процесс перехода на национальные валюты, который идёт по всему миру, усилится, если США будут принуждать страны пользоваться долларом. Об этом заявил 2 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы избранного американского президента Дональда Трампа в адрес государств БРИКС.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

Количество стран, переходящих на использование нацвалют при внешнеторговых расчётах, растёт. Это процесс, который набирает силу по всему миру, отметил представитель Кремля.

Он предположил, что если США будут «экономическим воздействием» принуждать страны к использованию доллара, то это ещё больше усилит тенденции по переходу к нацвалютам. Дело в том, что доллар в качестве резервной валюты постепенно теряет привлекательность для ряда стран.

«Это процесс «эрозии» привлекательности доллара, он действительно идёт и набирает силу», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Трамп пригрозил ввести торговые пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если это объединение создаст свою валюту или откажется от доллара. Как пояснил политик-республиканец, странам БРИКС придётся распрощаться с идеей продаж «замечательной американской экономике», поскольку любая страна, попытавшаяся заменить доллар для международной торговли, «распрощается с Америкой».

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил 25 ноября, что Москва и Тегеран исключили доллар из взаиморасчётов и заместили его национальными валютами.

В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что партнёры заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.