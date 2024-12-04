Берлин, 4 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не стоит спекулировать на тему отправки на Украину миротворческих сил, и добавил, что отправка немецких военнослужащих в рамках помощи Киеву исключена. Об этом политик заявил во время выступления в бундестаге.

Moritz Frankenberg/Global Look Press

После визита в Киев в понедельник Шольц заявил, что в настоящее время исключает отправку немецких войск в Украину.

«Исключено, что мы в нынешней ситуации отправим на Украину войска или немецких военнослужащих. Я всегда ясно заявлял об этом, и так это и останется», — добавил канцлер.

Ранее 4 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что миротворческие силы Германии могут отправить на Украину в случае прекращения огня. Министр считает, что наряду с гарантиями безопасности в виде членства в Североатлантическом альянсе можно рассмотреть и «международное присутствие» для обеспечения соблюдения прекращения огня.

3 декабря сообщило агентство France-Presse (AFP) сообщило, что европейские политики начали обсуждать сценарий, который предполагает развертывание западных войск на территории Украины для достижения заморозки украинского конфликта.