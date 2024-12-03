Париж, 3 декабря, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Европейские политики начали обсуждать сценарий, который предполагает развертывание западных войск на территории Украины для достижения заморозки украинского конфликта. Об этом сообщило 3 декабря агентство France-Presse (AFP).

Sergei Stepanov/Global Look Press

«Начались первоначальные дискуссии по поводу возможности развернуть европейские войска [на Украине] для обеспечения возможного прекращения огня», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября бывший глава военной миссии Франции при ООН Доминик Тренкан заявил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии боевого соприкосновения на Украине для обеспечения безопасности Киева. Он отметил, что перемирие якобы возможно при продолжении поддержки Западом киевского режима, чтобы тот не оказался ослаблен.

Он утверждает, что после размещения войск Запад будет готов к проведению переговоров, в ходе которых будут определены территория и статус Украины, а также безопасность для России и всё остальное.