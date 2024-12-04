Берлин, 4 декабря, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Миротворческие силы Германии могут отправить на Украину в случае прекращения огня. Об этом 4 декабря на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщил телеканал Die Welt.

IMAGO/Heiko Becker/Global Look Press

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие военные также могут быть задействованы для обеспечения мира», — отметила глава внешнеполитического ведомства.

Министр считает, что наряду с гарантиями безопасности в виде членства в Североатлантическом альянсе можно рассмотреть «международное присутствие» для обеспечения соблюдения прекращения огня. Она заверила, что Германия будет «всеми силами поддерживать» любые действия, направленные на достижение мира.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон первым из западных лидеров допустил отправку войск на Украину.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких войск в украинском конфликте. Тогда он также выступил против «безрассудного предложения» о создании бесполётной зоны над контролируемой Киевом территорией, отметив, что в этом случае западные самолёты будут сбивать, и это станет причиной войны с Россией.

13 ноября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон может отправить войска на Украину в том случае, если избранный президент США Дональд Трамп урежет финансирование Киева.

Газета Le Monde 25 ноября написала, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или участников частных военных компаний на Украину. Это произошло из-за возможного отказа США продолжить поддержку киевского режима после инаугурации Трампа 20 января 2025 года. Неназванный представитель оборонной сферы Великобритании заявил о проходящих переговорах между Лондоном и Парижем на тему сотрудничества для помощи Украине.