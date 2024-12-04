Москва, 4 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Поведение США по отношению к Европе не очень союзническое в вопросах, связанных с энергетикой. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Сергей Бобылев/ ТАСС

Он отметил, что американцы запрещают Германии пользоваться относительно недорогими российскими энергоресурсами, хотя в своей стране создают условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких, инвесторов.

«Это такое, прямо скажем, не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают», — сказал Путин.