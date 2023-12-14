Москва, 14 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Германия после отказа от российских ресурсов получает энергоносители на 30% дороже. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Германия получает сейчас энергоносители из Соединённых Штатов на 30% дороже, чем раньше, из Российской Федерации», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой приводилось мнение историка Тарика Сирила Амара, предупредившего о «страшной цене» для Германии за продвижение антироссийской политики в пользу США. Эксперт отметил, что уже сейчас состояние немецкой экономики вызывает беспокойство. Кроме того, модель управления в ФРГ столкнулась не только с кризисом в экономике, но и в политике.

Согласно исследованию Института демоскопии Алленсбах, 50% немцев считают, что через 10–15 лет Германия перестанет быть одной из ведущих экономик мира, в то время как в 2022 году так считали всего 30%.